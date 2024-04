Tetto in fiamme a Guastalla, due anziani in ospedale

Guastalla (Reggio Emilia), 18 aprile 2024 - Due anziani in ospedale per una visita di controllo in seguito a una possibile intossicazione da fumo, oltre a ingenti danni strutturali a una abitazione rurale di via Broccata, a Tagliata di Guastalla, sono stati provocati da un incendio che ha distrutto gran parte del tetto dell’edificio. Pare che sia stata una fiammata dalla canna fumaria, collegata a una stufa, a provocare l’innesco che ha poi dato vita all’incendio alle travi in legno della copertura. Il forte vento in atto in quel momento ha fatto il resto, facendo sviluppare il rogo in fretta a gran parte del tetto. Nella parte di abitazione interessata direttamente dal fuoco abitano un pensionato 90enne con figlio e compagna. L’anziano è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso ospedaliero per una possibile lieve intossicazione da fumo. Così come è stato fatto per una pensionata che abita nella porzione di edificio adiacente. Almeno per tre persone sarà necessaria una collocazione abitativa provvisoria, visto che l’edificio risulta essere al momento inagibile. I vigili del fuoco di Guastalla, una volta sul posto, hanno richiesto subito rinforzi, arrivati da Reggio e da Viadana con autoscala e autobotti. Sul posto anche ambulanza e autoinfermieristica per i soccorsi ai due pensionati. Il fumo, spinto dal forte vento, per fortuna è stato dirottato verso la campagna, evitando di finire sulla strada Cispadana, dove avrebbe provocato disagi al traffico e potenziali rischi di incidenti. Le cause dell’incendio risultano essere accidentali.