’Tonia’ festeggia i suoi 103 anni

In buona salute Antonietta ‘Tonia’ Marmiroli ha festeggiato i suoi 103 anni allietata dalle nipoti e altri parenti con la presenza del sindaco di Carpineti Tiziano Borghi che ha portato gli auguri dell’intera comunità carpinetana all’ultracentenaria. Tonia, molto conosciuta, ha vissuto tutta la sua lunga vita alla Fredda di Carpineti ed era molto popolare in quanto la sua casa, trovandosi sulla biforcazione della strada provinciale Reggio-Castelnovo Monti con lo snodo per Valestra con cambio del pullman, gli studenti costretti alla sosta trovavano ospitalità in casa sua. Nonostante l’età, Tonina, lucidissima, continua a vivere da sola.

s. b.