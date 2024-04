Tra laghi e giardini in fiore. Escursione su sentieri di Casina

Proseguono le escursioni del Cai alla scoperta dei sentieri dell’Appennino. La Sezione Cai di Reggio Emilia organizza domenica 12 maggio per i suoi soci una interessante escursione ad anello sui sentieri di Casina, che permetterà di ammirare alcuni bellissimi ambienti della montagna reggiana, dal Lago dei Pini al Lago del Mulino del Tasso, dalla lunga dorsale del Monte delle Ripe ai caratteristici borghi dei Mattioli e di Case Bonini. Lungo il percorso è prevista una sosta didattica al “Giardino del Borgo” della famiglia Borghi presso la località I Mattioli. Da Casina si raggiunge in breve il suggestivo Lago dei Pini, tranquillo luogo un tempo noto ai pescatori reggiani e immerso nei boschi che sovrastano il paese. Dopo aver costeggiato il lago si prende il sentiero Cai 624 (variante a nord del Rio di Poncema) che con un bel percorso boscoso sale per raggiungere le case di Cipiolla (672 m) e successivamente Ca‘ di Pisa. Lasciata in questo ultimo gruppo di case la strada asfaltata per Giandeto, si prosegue quasi in pari sul sentiero 624 seguendo la lunga e panoramica dorsale del Monte delle Ripe, rimanendo su una quota di poco inferiore ai 700 metri. Inizia poi una ripida discesa che porta al Mulino del Tasso (457 m) sulle rive dell‘omonimo lago, nascosto tra i boschi del rio Dorgola, e all’interno della area ZCS (Zona Speciale di Conservazione) “Media Val Tresinaro – Val Dorgola”. Dopo aver fiancheggiato una struttura di travertino scolpita dalle acque e ricoperta da lussureggiante muschio, si supera il lago e ci si immette sul Sentiero Spallanzani seguendolo con un percorso molto suggestivo che attraversa in quota i boscosi versanti del Monte delle Ripe, fino a raggiungere il borgo dei Mattioli (534 m). Qui Gian Luca Borghi mostrerà agli escursionisti il “Giardino del Borgo”, un “open- garden” gestito dalla famiglia Borghi, con numerose specie botaniche, e con la presenza di un giardino roccioso realizzato con le rocce calcaree della zona. Dopo la pausa ai Mattioli si riprende il cammino seguendo una stradina asfaltata (sentiero 624) che porta a Case Bonini (596 m) e poi sulla strada per Giandeto. Superata la strada il sentiero sale ad una quota di 700 metri incrociando la strada asfaltata per Canicchia: da qui si ha un‘ampia visione sull‘Appennino reggiano. Si prosegue in discesa sul sentiero 624 nei boschi del Monte delle Tane fino a ritornare al Lago dei Pini e a Casina. Il percorso è lungo 11 km con difficoltà escursionistiche con un dislivello di 250 metri. Occorre un buon allenamento: si cammina per 4,30/5,00 ore soste escluse. E’ indispensabile l’abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, zaino, borraccia piena). Info: www.caireggioemilia.it. Consigliata la Carta escursionistica di GeoMedia “La Collina Reggiana” o l’app collegata “Sentieri Appennino”, realizzate con la collaborazione del Cai.