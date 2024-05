Un 22enne trovato con l’hashish

Un ragazzo di 22 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne è finito nei guai nella serata di martedì 21 maggio verso le 22.30. Una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, nel transitare all’altezza del parcheggio di via Goti nella frazione di Ventoso, ha notato all’esterno di un’auto un giovane in un atteggiamento sospetto che interloquiva dal finestrino con l’automobilista della macchina ferma. Quando ha poi visto i militari dell’Arma ha effettuato un movimento repentino allungando il braccio verso il conducente del mezzo. I carabinieri si sono quindi avvicinati per un controllo, identificando le due persone. L’automobilista spontaneamente ha consegnato un involucro di carta contenente un grammo di hashish nascosta all’interno dei propri calzini. Anche il ragazzo che si trovava fuori dall’auto ha consegnato ai militari una bustina di plastica trasparente con oltre tre grammi di hashish affermando che nella sua abitazione deteneva altra droga. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire, all’interno della camera da letto, un mezzo grammo di hashish. Il 22enne è stato accompagnato e denunciato. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno sequestrato la droga la cui detenzione è stata ricondotta ai fini di spaccio.

m. b.