Un comune ultraveloce. Open Fiber a Boretto. E arriva la ’Fibra Vera’

di Antonio LecciBORETTO (Reggio Emilia)Il passaggio dal sistema del rame alla rete di ultima generazione non è solo un’opportunità per le zone "ricche" e le grandi città. Il sistema di comunicazione della fibra ottica, in un’epoca di tecnologie e intelligenza artificiale, passa anche dai piccoli centri. Come il Comune di Boretto, poco più di cinquemila abitanti, affacciato sulla sponda reggiana del fiume Po, scelto con altri quattro paesi italiani – dalla Lombardia fino alla Sicilia – per il progetto "100% Fibra Vera" della società Open Fiber, che ha attivato i suoi cantieri per allestire i collegamenti della fibra ottica.

I lavori sono iniziati nelle scorse settimane e dovrebbero concludersi entro aprile. Poi, per altri sei mesi, Open Fiber resterà attiva in paese per promuovere il passaggio dal vecchio sistema alla nuova tecnologia della rete in fibra ottica che oggi, nel paese rivierasco, è in grado di raggiungere oltre 2.850 utenze fra case, aziende, uffici pubblici e scuole.

Un sistema innovativo che non migliora solo i tradizionali servizi domestici, ma può sviluppare il modo di usare la tecnologia per la didattica scolastica, oltre che per potenziare la sicurezza pubblica attraverso la connessione con la videosorveglianza del territorio. L’infrastruttura è stata realizzata utilizzando la tecnologia Ftth (Fiber To The Home, letteralmente fibra fino a casa), l’unica che ora è in grado di garantire velocità superiori a un Gigabit al secondo. Gli operatori partner di Open Fiber, insieme ai fornitori di servizi internet locali, stanno già offrendo connessioni ultraveloci: gli interessati possono controllare la copertura sul sito openfiber.it, contattare un provider e scegliere il piano tariffario più adatto per navigare senza limiti.

Si tratta di un intervento strategico per favorire la digitalizzazione del territorio senza incidere sulle finanze comunali. L’infrastruttura è stata finanziata con fondi regionali ed europei nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga (Bul), coordinato da Infratel Italia, società controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto della Regione Emilia-Romagna. Boretto è stato scelto da Open Fiber tra i Comuni pilota per la copertura estesa della nuova rete in fibra.

Il progetto "100% Fibra Vera" prevede una collaborazione tra Comune e azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione degli utenti, favorendo così la transizione dalle vecchie reti in rame alle nuove reti in fibra. Tutti gli utenti residenziali di Boretto avranno un’ulteriore opportunità: chi attiverà una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber entro il 30 giugno, potrà infatti ricevere un voucher di 100 euro da convertire in un buono regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante. Il termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 agosto 2025.

Per accedere all’iniziativa basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https://openfiber.it/vinci-buono-4/.