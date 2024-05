Un torneo di burraco per sostenere le attività della Cri

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del torneo di burraco a scopo benefico, promosso dalla Croce rossa locale al Parco Cascina di Fabbrico. L’evento è in programma domenica 12 maggio a partire dalle 15, offrendo un’occasione di svago ma con un importante obiettivo solidale. Gli appassionati di questo gioco di carte potranno mettere alla prova le loro abilità e contribuire a una nobile causa: l’intero ricavato del torneo, infatti, verrà destinato alle attività socio assistenziali che la Croce rossa di Fabbrico garantisce sul territorio locale, in particolare nei paesi di Fabbrico, di Rolo e di Campagnola, dove ha competenze dirette. La quota di partecipazione è di 15 euro con prenotazione necessaria telefonando al numero 333-4013101. La Croce rossa di Fabbrico non è nuova a iniziative ricreative benefiche.