Una Conad di gladiatori. Brescia ko, si va alla bella

CONAD

3

CONSOLI BRESCIA

1

CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Caciagli 6, Mariano ne, Preti 1, Sesto 6, Sperotto 4, Catellani, Maiocchi ne, Gasparini 20, Bonola ne, Torchia (L), Pochini (L), Marks, Guerrini 14, Suraci 12.

All. Fanuli.

CONSOLI BRESCIA: Erati 4, Braghini (L), Sarzi Sartori, Tiberti, Bettinzoli ne, Ferri 4, Cominetti 15, Franzoni (L), Ghirardi n.e, Candeli 6, Klapwijk 23, Mijatovic, Gavilan 12, Pesaresi.

All. Zambonardi.

Arbitri: Grosso e Lorenzin.

Note: parziali 24-26, 25-23, 25-22, 25-20.

La Conad che non ti aspetti.

I giallo-rossi superano in 4 set Brescia in gara-2 degli ottavi di Coppa Italia, riportano il bilancio degli scontri in equilibrio e si guadagnano il diritto a giocare la "bella", in programma la prossima domenica sul campo degli avversari.

Al PalaBigi il punteggio è il medesimo, peraltro, con cui Sesto e compagnia sconfissero i lombardi prima di Pasqua in campionato, guadagnandosi la salvezza.

La gara. Il primo parziale si gioca punto a punto fino al 18-20, con la panchina reggiana che cambia la diagonale e riesce a ricucire fino al 23 pari, per poi perdere ai vantaggi dopo un set point annullato da Suraci.

Al cambio di campo Guerrini firma il +4 dalla linea dei 9 metri, Brescia si rifà sotto e impatta a quota 21 prima lo stesso Guerrini trasformi il primo set point per il 25-23 che ristabilisce la parità.

Reggio accelera nella terza partita, col primo tempo di Caciagli per il 17-15, prima che Guerrini firmi il +3 e Gasparini chiuda i conti. Nel quarto set Sperotto firma il break dalla linea del servizio, per poi chiudere sul 25-20 con un perfetto intervento a muro.

Le dichiarazioni. Questo il pensiero di Fabio Fanuli al termine dell’incontro: "Sono molto contento per i ragazzi. Eravamo tornati con un po’ di amaro in bocca da Brescia perché stiamo cercando di dare spazio a chi ne ha avuto meno in campionato. Penso che i ragazzi abbiano meritato di fare una bella partita davanti al nostro pubblico, adesso andiamo a Brescia a giocarci gara-3".

Il prossimo incontro si terrà domenica 28 aprile alle 18:00 al Centro Sportivo San Filippo di Brescia.