Una giovane coppia porta il pokè in riva al Po

Una giovane coppia ha accettato una importante sfida: aprire a Guastalla un’attività di ristorazione legata al noto Pokè, una specialità hawaiana che in Italia ha trovato parecchie rivisitazioni, con possibilità di abbinamento con numerosi alimenti differenti tra loro. Una sfida che si chiama "Ocean Pokè", raccolto da Cristian Pederzoli, guastallese di 23 anni, e dalla fidanzata Alessandra Lina, 23 anni, di Luzzara. Forte di una lunga esperienza all’ex Sushiko di Gualtieri, Cristian ha deciso di portare nella Bassa un tipo di attività che in zona non era ancora presente.

E nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo locale, in via Cavallo, a Pieve di Guastalla. "Per noi è una sfida importante – confida Cristian – perché pensiamo di portare una novità in questa zona. E’ un tipo di cibo che va molto di moda, soprattutto tra i giovanissimi. Ma ci mettiamo pure a disposizione per il pranzo di aziende e dei lavoratori, con possibilità di consegna a domicilio".

La nuova attività conta pure sulla collaborazione di altri due giovani, Vittorio Piscolo e Matteo Cuccu, che completano lo staff. Una squadra molto giovane, formata da ventenni, che con coraggio intende portare qualche novità nel settore della ristorazione nella Bassa.

a.le.