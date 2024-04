Vende droga all’ex parco Tocci e in piazzale Fiume: patteggia due mesi

Era stata sorpresa a vendere droga al parco Tocci e poi vicino a piazzale Fiume, in pieno centro storico.

Lei, Elisa Carapezzi, 40 anni, era stata arrestata dalla polizia di Stato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le manette erano scattate il 28 marzo nell’ambito di un’attività di contrasto al mercato della droga, condotta dalla squadra mobile della questura di Reggio dopo aver ricevuto alcune segnalazioni.

Davanti al giudice Sarah Iusto, assistita dall’avvocato Tiziana Tonon, la donna ha patteggiato ieri mattina in tribunale 2 mesi, messi in continuazione con un’altra sentenza del 2023, sempre per stupefacenti, con pena di 4 mesi; la donna farà lavori di pubblica utilità.

Carapezzi era stata vista il 28 marzo mentre cedeva qualcosa a una persona che poi si era allontanata rapidamente.

A quel punto è scattato il blitz della polizia che li ha bloccati e perquisiti entrambi.

Al cliente sono stati trovati in tasca 0,72 grammi di eroina, mentre la donna aveva un involucro con 1,13 grammi di eroina che nacondeva negli slip.

Nello zaino aveva un bilancino di precisione, una tronchese e una tenaglia, oggetti su cui non ha saputo dare spiegazioni.

Per lei era scattata anche una denuncia a piede libero per porto di oggetti atti a offendere.

al. cod.