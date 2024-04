Verso il voto, Savina: "Abbraccio in pieno il progetto di Finucci"

Proseguono gli incontri con i cittadini del dottor Daniele Finucci, candidato a sindaco della lista civica "Uniti per Cambiare", che raccoglie in modo trasversale esponenti della società civile, del mondo economico e della politica locale. A segnare la novità del progetto la presenza di persone di provenienza davvero diversa come Sandra Bassi (Terra Viva) e Paolo Savina, che hanno parlato insieme all’incontro su sicurezza, urbanistica, mobilità e ambiente. Spiega Savina: "È dal ’98 che partecipo alla vita politica del paese, dove vivo. Dal 2009 sono nel gruppo di minoranza Centrodestra Gattatico, che ho contribuito a formare, dal 2019 sono consigliere comunale e capogruppo in Unione Val d’Enza per Fd’I. Dopo aver conosciuto Finucci e avere avuto con lui numerosi confronti, ho deciso di abbracciare in pieno il progetto di Uniti per Cambiare". Aggiunge che per correttezza nei confronti dei suoi elettori "porterò a termine il mio mandato con il consueto impegno e dedizione, prima di dedicarmi alla nuova esperienza". Si dice quindi consapevole che il progetto sia "molto ambizioso, ma per chi da anni milita in una formazione di centrodestra su un territorio ostile come il nostro, la nuova sfida civica era un’opportunità irrinunciabile. Le intrinseche debolezze e i molti errori commessi dall’attuale amministrazione, partendo dall’incapacità di comunicare e ascoltare la cittadinanza, contrastano violentemente con la disponibilità e la grande capacità di accoglienza che ho trovato in Uniti per Cambiare, anche in persone di estrazione politica differente dalla mia, con le quali c’è stata da subito condivisione di idee programmatiche e metodo di lavoro". E conclude dicendo che "per formazione ed estrazione, resterò come punto di riferimento per gli elettori di area liberale e conservatrice, con la speranza di poter essere rappresentativo di questa anima nel prossimo consiglio comunale".

f. c.