Via libera ai cartelli di geo-localizzazione

Via libera dell’assemblea legislativa della Regione all’atto presentato dalla Lega, prima firma Gabriele Delmonte, che chiedeva di "estendere a tutte le aree appenniniche il progetto avviato dalla Stazione Monte Falco di Forl per l’installazione di cartelli che consentono la geo-localizzazione e le operazioni di soccorso in situazioni di emergenza. Coloro che hanno perso l’orientamento o si trovano in difficoltà o hanno subito un incidente, sono invitati a chiamare il numero 118 indicando sul cartello e l’operatore che risponderà al punto di chiamata, ben segnalato sul cartellone medesimo".