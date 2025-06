Viabilità modificata sulla provinciale 15

Da oggi lungo la Strada Provinciale 15 Sparavalle – Ramiseto – Miscoso – confine Massa, sarà attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, con limite di velocità a 30 km/h, all’altezza del ponte sul Rio Groppolo, nel comune di Ventasso. Il provvedimento, fa sapere la Provincia, si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura, "per un importo complessivo di circa 139.000 euro, finanziato attraverso il D.M. MIT 125/2022 del 5 maggio 2022".

"Il cantiere sarà attivo per circa 90 giorni – aggiunge –. Si tratta del primo intervento a essere realizzato nell’ambito di un Accordo quadro pluriennale per la manutenzione straordinaria di ponti e manufatti stradali, promosso dalla Provincia, che prevede lavori per un totale di 5,5 milioni di euro nell’arco dei prossimi quattro anni".