Virtus, vandali-ultras scatenati. Imbrattati i bagni del PalaBigi

Scritte offensive nei confronti delle forze dell’ordine, della Digos in particolare, ma anche rivolte alla Pallacanestro Reggiana e agli eterni rivali della ‘Fossa dei Leoni’ della Fortitudo. È questo il vergognoso ‘lascito’ di un gruppo di tifosi della Virtus Bologna che hanno imbrattato le pareti e le porte dei bagni del settore ospiti del PalaBigi in occasione del derby di domenica sera, peraltro vinto dai felsinei. Sugli spalti le due tifoserie si erano lanciate i soliti cori di scherno e qualche provocazione, ma il tutto si era risolto nell’ambito della goliardia e non c’erano stati disordini di alcun tipo. Nelle scorse ore invece è arrivata la spiacevole scoperta che genera un danno all’impianto che, per conto della ‘Fondazione per lo Sport’, è gestito da Pallacanestro Reggiana, dall’Ati Onde Chiare e da Class. Adesso si faranno approfondimenti sull’episodio che però è riconducibile alla parte più calda del tifo organizzato dei bolognesi, quei ‘Forever Boys 1979’ che hanno anche provocatoriamente ‘firmato’ l’atto vandalico utilizzando il medesimo marker indelebile e applicando alcuni adesivi con il logo del gruppo.

Francesco Pioppi

(Foto di Gianni Munarini)