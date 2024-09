Volontari in campo: "Più sicurezza"

C’è anche Novellara tra i Comuni che si avvalgono di un accordo con l’Associazione nazionale carabinieri per aumentare il controllo del territorio e la sicurezza pubblica in generale. La convenzione è stata firmata dall’amministrazione comunale novellarese e dall’Associazione nazionale carabinieri "Pasquale Iscaro" di Luzzara. Il sindaco Simone Zarantonello ha firmato l’accordo col presidente dell’Anc, Luigi Paris, presentando ufficialmente il contenuto dell’accordo, che prevede la presenza degli ex appartenenti e simpatizzanti dell’Arma sul territorio locale con funzioni di sicurezza. L’operato dell’associazione punta ad attività specifiche come la salvaguardia e l’osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree esterne alle scuole, specie durante i momenti di ingresso e uscita degli studenti, o in occasione di fiere e mercati. Il tutto, ovviamente, a supporto e affiancamento dell’attività di carabinieri, della Protezione civile e della polizia locale, con le quali esiste un tavolo di coordinamento per il presidio del territorio.

"Ringrazio i carabinieri dell’Associazione – dichiara il sindaco Zarantonello – per aver risposto con entusiasmo alla nostra richiesta di integrare le risorse per la sicurezza sul territorio. Questa collaborazione è anche importante dal punto di vista civico, perché rafforza il senso di comunità e trasmette il valore fondamentale che il volontariato ha ancora oggi nel creare unità in una cittadina come la nostra. Valore che va al di là dei confini territoriali".

Antonio Lecci