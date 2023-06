Cinema sotto le stelle 2023 a Reggio Emilia: torna la kermesse all’Arena Stalloni

Reggio Emilia, 14 giugno 2023 – Con l'estate arriva il Cinema sotto le stelle all’Arena Stalloni, con il suo appuntamento serale quotidiano che in questa edizione 2023 terminerà 31 agosto: 79 serate e 67 titoli, in una capienza di sala di quasi 500 posti. Le proiezioni nel mese di giugno e luglio inizieranno alle 21,30. I biglietti potranno essere acquistati già un’ora prima dell’inizio della proiezione direttamente in biglietteria, oppure online dal sito www.2tickets.it/stalloni.

Inoltre in biglietteria ogni sera si potranno acquistare in prevendita tutti i film della rassegna. Il prezzo dei biglietti è 6,50 euro per l’intero e 4,50 per il ridotto (Under14, Over65, youngER card, tessera Arci, tessera Agis, soci Coop Alleanza 3.0, Amici del cinema Rosebud). Il Cinema sotto le stelle aderisce poi all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” che dal 16 giugno al 21 settembre consentirà al pubblico di vedere i film italiani ed europei a 3 euro e 50, anche nel caso di prime visioni. Inoltre ancora stasera all’Arena Stalloni c'è Cinema in festa, l'iniziativa promossa dal Ministero per la Cultura, che fissa l’ingresso a 3,50 euro.

Svelata la prima parte della programmazione, quella dei mesi di giugno e luglio. Questa sera è in programma Maigret, il film di Patrice Leconte con le avventure del commissario più famoso di Francia. Il 6 luglio, una serata dedicata alla memoria realizzata in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. In occasione del 63° anniversario della strage del 7 luglio 1960 all’Arena Stalloni arriva, ad ingresso gratuito, il documentario di Liviana Davì “I miei sette padri”: Adelmo Cervi affronta il rapporto con la memoria di un padre partigiano che non ha mai conosciuto. Adelmo aveva solo quattro mesi quando il papà fu fucilato dai fascisti insieme agli zii Gelindo, Antenore, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore e a Quarto Camurri, loro compagno di lotta. Saranno presenti la regista Liviana Davì e Adelmo Cervi.

Il regista Marco Bellocchio presenterà il suo ultimo film, Rapito, il 10 luglio all’interno della rassegna Accadde Domani realizzata in collaborazione con l’Ufficio cinema del Comune di Reggio e il 24 luglio Indiana jones e il quadrante del destino di James Mangold. Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe nel quinto capitolo dell'iconica saga. John Williams firma anche questa colonna sonora dopo aver iniziato la collaborazione sin dal 1981 con “I Predatori dell'Arca perduta”. La rassegna è organizzata da Arci Reggio Emilia, in collaborazione con Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0, l’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e la FICE. L'intero programma è consultabile sul sito www.arcire.it.