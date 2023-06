Nomadi Sessanta, in diecimila in piazza a Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 4 giugno 2023 - Quasi diecimila persone tra la piazza e il centro storico di Novellara per il Nomadi Sessanta, la grande festa di compleanno del gruppo musicale più longevo d’Italia e tra i più longevi al mondo. Una grande festa, quella andata in scena ieri sera, che proseguirà anche sabato prossimo, con un concerto bis a Riccione. Da tutta Italia sono arrivati per questo compleanno speciale, con ospiti di prestigio come Paolo Belli, Antonella Lo Coco, il Corodoro di Legnago, il passaggio per un saluto di Luciano Ligabue, fino gli ex Nomadi come Danilo Sacco, Umberto Maggi, Gualberto Gelmini, Amos Amaranti. E non è mancato il taglio della grande torta celebrativa per i 60 anni di carriera, anche nel ricordo di Augusto Daolio, di Dante Pergreffi e di tanti altri amici della band novellarese.

Grande soddisfazione per Beppe Carletti, visibilmente emozionato, il quale ha pure risposto alle polemiche sulla chiusura della piazza per poter realizzare il concerto: “Il compleanno numero sessanta di una band non capita tutti i giorni. Abbiamo utilizzato questa piazza per una sera. E non dimentichiamo che i Nomadi portano in giro in Italia e non solo il nome di Novellara, facendolo conoscere in modo positivo”.

E sui grandi eventi a cui i Nomadi non vengono invitati: “Il nostro Sanremo è sui palchi dei paesi dove andiamo a suonare. Siete un pubblico meraviglioso”. E la presenza di Danilo Sacco, sul palco in perfetta simbiosi con i suoi ex compagni di band, ha messo finalmente la parola fine alle polemiche degli ultimi anni. “Il nostro incontro qui con Danilo – ha ribadito Beppe Carletti – zittisce tutti quei leoni da tastiera che in questi anni hanno scritto tante c…”. Prima del concerto è passato da Novellara il rocker Luciano Ligabue, autore della canzone “Cartoline da qui”. Ha registrato un breve videosaluto con i Nomadi, poi diffuso ad inizio concerto. Ospiti della serata, presentati da Marco Berbieri, anche Silvia Lo, Henri Novi, Nunzio da Vinci, Pardo e la giovanissima cantante Camilla Pandozzi. Un irocrdo è andato anche a Giovanni Tosatto, storico collaboratore e manager dei Nomadi, recentemente scomparso. Il ricavato della serata sarà destinato proprio alla sua giovane famiglia.