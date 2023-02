Nomadincontro a Novellara, l'ex presidente del Senato Pietro Grasso canta sul palco

Novellara (Reggio Emilia), 19 febbraio 2023 – Come procuratore nazionale antimafia, è sempre stato abituato lui a far “cantare” i sospettati. Al Nomadincontro di Novellara, il tributo che ricorda il compianto Augusto Daolio nel giorno del suo anniversario della nascita, l’ex procuratore ed ex presidente del Senato, Pietro Grasso, ha invece cantato: al mattino intonando “Io vagabondo”, nel pomeriggio la popolare “Bella ciao”.

Accade anche questo al Nomadincontro, con i due concerti dei Nomadi – il primo sabato sera, l’altro nel pomeriggio domenicale – accompagnati dalle esibizioni di giovani promesse della canzone, ma anche da premiazioni e solidarietà. A Grasso è stato consegnato il premio Legalità, ritirato dalle mani del sindaco novellarese, Elena Carletti, figlia di Beppe, che con Daolio fondò i Nomadi, sessant’anni fa.

Grasso ha mostrato l’accendino d’argento che gli consegnò Giovanni Falcone quando, due settimane prima di morire a Capaci, aveva deciso di smettere di fumare: “Non ho mai potuto restituirglielo. Così ho deciso si portarlo sempre con me, con la sua fiammella a significare speranza”, ha detto tra gli applausi.

L’associazione “Augusto per la vita”, presieduta da Rosanna Fantuzzi, ha donato 15 mila euro come contributo per la ricerca scientifica al prof. Pier Giorgio Petronini dell’ospedale di Parma, con una ulteriore somma che andrà al Core di Reggio, rappresentato per l’occasione dal dottor Carmine Pinto. Fra loro pure il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. In scena anche un altro sindaco, quello di Riccione, Daniela Angelini, a rappresentare la località turistica in cui, nel 1963, i Nomadi iniziarono la loro carriera. E a giugno ci saranno eventi a ricordare questo compleanno, partendo il giorno 3 da Novellara per concludersi il 10 proprio a Riccione, sulle coste dell’Adriatico.

Il premio Nomade dell’Anno è stato consegnato a Metroman, il popolare cantante di strada che spopola sul web con i video delle sue performance nelle metropolitane di Milano e Roma. Infine, la consegna del Tributo ad Augusto alla famiglia di Giulio Regeni: i genitori Claudio e Paola hanno ringraziato con un videomessaggio, mentre il contributo in denaro destinato a scopi benefici è stato ritirato dai rappresentanti di Punto Giallo di Casalecchio di Reno, da tempo legati proprio ai Regeni. Infine, dopo un saluto di Paolo Belli, ecco il secondo atto musicale del Nomadincontro, con un nuovo concerto fino a sera, davanti a migliaia di persone di ogni età, giunte da ogni parte d’Italia.