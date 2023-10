Nuovo spazio d'arte in centro storico

Reggio Emilia, 19 ottobre 2023 – Oltre cento visitatori si sono avvicendati all'inaugurazione della mostra fotografica “Parallel” di Massimo Mantovani, evento che ha aperto la stagione espositiva del nuovo spazio Arcus Artis GalleryLab, in via dei Due Gobbi, 2/c a Reggio Emilia e nato da un'idea di Gian Domenico Silvestrone, che ha trasformato il suo laboratorio di mosaico in luogo di incontro artistico e culturale.

Per questo percorso fotografico, curato da Stefania Ferrari, il creativo si è ispirato alla corrente culturale del realismo magico, nato a inizio '900 con l'intento di mostrare il lato sorprendente insito anche nei soggetti più consueti.

Mantovani ha realizzato il progetto dopo oltre quarant'anni di esperienza d'immagine nel campo dell'alta moda e della ritrattistica di personalità internazionali, preparando così questa sua mostra dal carattere estremamente intimo e di grande profondità, inserita inoltre all'interno della Giornata del Contemporaneo indetta da A.M.A.C.I., associazione musei d'arte contemporanea italiani.

Itinerari, appunto, paralleli tra la realtà abitualmente percepita e significati più nascosti dei soggetti ritratti, sono stati occasione d'incontro tra volti noti del panorama artistico e visitatori richiamati dalla novità della galleria e dalla bellezza delle immagini esposte.

La mostra, aperta sino al 22 ottobre, rappresenta quindi un momento introspettivo di Massimo Mantovani, che permette agli osservatori una riflessione tramite opere fotografiche in grado di mettere in discussione la certezza della percezione sensoriale, attraverso la bellezza e le meraviglie della luce.

Orari della mostra

Orari: martedì, mercoledì, venerdì e sabato 10/13 e 16/19,30; giovedì e domenica 10/13; chiuso il lunedì.

Info: info: arcusartis@gmail.com – tel . 333 4491 630