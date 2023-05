Reggio Parma Festival 2023 con la coreografa Marin

“Maguy Marin - L’urgence d’agir”, film di di David Mambouch, è proiettato martedì 30 maggio alle 18 alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia.

Presente allo spettacolo, la coreografa francese Maguy Marin, a cui il Reggio Parma Festival 2023 dedica un progetto dal titolo La Passione dei Possibili. La pellicola è un documentario che ripercorre il viaggio artistico di Maguy Marin, da oltre 35 anni una delle coreografe più importanti e apprezzate sulla scena internazionale. Nel 1981 lo spettacolo May B sconvolse tutto ciò che si era pensato sulla danza contemporanea fino a quel momento. Un’esplosione il cui eco non ha finito di risuonare e che ha reso celebre l’artista in tutto il mondo.

Nel film, David Mambouch, figlio della coreografa, non si limita a raccontare la storia della celebre pièce e l’esperienza vissuta dai protagonisti, ma vuole offrire allo spettatore una profonda riflessione sulla trasmissione, sulla coscienza delle generazioni, sui corpi che invecchiano, sulla crescita individuale e della collettività.

L'ingresso è gratuito ma con prenotazione.

Domani poi lo spettacolo May B, il capolavoro senza tempo di Maguy Marin, darà il via (alle 20.30) al Teatro Regio di Parma, all’edizione 2023 del Reggio Parma Festival. Un appuntamento imperdibile che segna il primo atto del progetto Maguy Marin - La Passione dei Possibili, ideato dal Reggio Parma Festival, con il patrocinio dell’Ambasciata di Francia, per omaggiare il genio e il talento della coreografa francese Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia.

Un palinsesto di appuntamenti al Teatro Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza, Teatro Regio e Teatro Due di Parma, per far conoscere al vasto pubblico le opere di una delle artiste più eclettiche e coraggiose dell’intero panorama internazionale. Info: reggioparmafestival.it