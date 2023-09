Sportmax: sfila una creatura androgina, in bilico tra sperimentazione e concettuale

Reggio Emilia, 22 settembre 2023 – Una creatura androgina, che si muove in bilico tra la sperimentazione e il concettuale, quella proposta questa mattina in passerella nello spazio di via Mecenate 88/a a Milano da Sportmax, griffe di casa Maramotti (foto).

Un bianco totale – per la primavera-estate 2024 - che si declina in tutte le sue sfumature, dall’ottico al vaniglia, che si fa velo a celare leggermente il seno, fino a diventare kimono per una geisha contemporanea.

Tanto spazio agli accessori: occhiali futuristici e ai piedi sock boots con la punta aperta o infradito con il tacco alto e in vita cinture obi. Sugli abiti fanno capolino le stampe dei fiori, tratte dagli scatti fotografici dell’artista ceco Kristòf Kintera. A chiudere i top e negli anelli singole maxi-perle e altri dettagli preziosi nei vestiti incrostati di luccichii e trasparenti.

Le chiusure sono innovative in velcro e le maniche sono inedite, fino a diventare piume d’angelo. Collo grande protagonista, come le spalle celate, da vere sculture di raso lucido, pvc, ed altri eleganti materiali tech e fibre di carta compattate. Una collezione che si stacca dalle linee tipiche del marchio e osa maggiormente rispetto al solito nelle forme, nelle trasparenze e nei materiali.

Questa la spiegazione che la casa di moda da delle scelte fatte: “Nasce da una riflessione sui cambiamenti della natura, ma anche sulla natura del cambiamento. Siamo in un mondo che lotta per riconciliare i due regni – naturale e culturale – e mantenerli in perfetto equilibrio”.

Nell’ambito delle novità del marchio è inoltre stato reso noto che l’attrice Yara Shahidi sarà la diciottesima vincitrice del premio annuale WIF Max Mara Face of the Future, che sarà presentato durante il WIF Honours 2023 il 30 novembre, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario.

Maria Giulia Prezioso Maramotti, ambasciatrice globale del marchio Max Mara, ha elogiato il “lavoro eccezionale, sia sullo schermo che fuori dallo schermo” di Shahidi, descrivendolo come “un’ispirazione incredibile”.