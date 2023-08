“C’è la Vukotic”: e arriva subito una Bianchina per la signora Fantozzi

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 8 agosto 2023 – Non poteva sfuggire ai fan dell’intramontabile Ragionier Ugo Fantozzi la presenza a Castelnovo Monti di Milena Vukotic (88 anni) la moglie cinematografica dello straordinario personaggio impersonato da Paolo Villaggio che l’attrice, con altrettanta straordinaria pazienza, ha accompagnato in quasi tutte le sue avventure cinematografiche.

La Vukotic ha soggiornato, insieme al marito di origine reggiana, alcuni giorni sull’Appennino reggiano, esattamente a Castelnovo Monti presso l’Albergo Miramonti in via Bagnoli.

A scoprire la presenza della coppia, tramite amici su Facebook, è stato il dottor Davide Rustichelli, odontoiatra, collezionista di auto d’epoca. Anch’egli fan della saga fantozziana, Rustichelli ha nella sua collezione una Autobianchi Bianchina, anche se – diversamente da quella originale – di color verde.

Domenica mattina il dottor Rustichelli non ha perso tempo: tanto per non lasciarsi scappare l’occasione, ha preso la sua Bianchina verde e l’ha piazzata davanti all’albergo dove si trovava la coppia. Nel frattempo ha avvertito i suoi amici della presenza della ‘moglie’ di Fantozzi, Marco Bezzi di Castelnovo e Lorenzo Bernarsìdoni di Vignola che con la sua Bianchina, stavolta di colore bianco come quella originale, è arrivato in poco più di un’ora: tutti davanti al Miramonti in attesa dell’uscita della Vukotic con il marito per rubare una foto ricordo con auto d’epoca. "

E’ stato un momento meraviglioso - racconta il dottor Rustichelli – la Vukotic è una signora fantastica, proprio come appariva nei film. Sorridente, cordiale e gentilissima. Ha accettato di fare una foto senza alcun problema, è stato un vero piacere parlare con lei".

Anche l’albergatore ha parlato di una coppia straordinaria, cordiale e affabile con tutti. "Ci hanno chiesto informazioni sulla Pietra di Bismantova, desideravano andare all’eremo, poi hanno voluto sapere dove si trovava il Borgo Maillo dove hanno girato un film. Di giorno andavano in giro, alla sera cenavano sempre qui da noi. Due ospiti splendidi".