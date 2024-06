Reggio Emilia, clima di festa alla chiusura campagna elettorale di Tarquini

Reggio Emilia, 7 giugno 2024 - Dj set sbarazzino e clima da happy hour ieri sera per la festa di chiusura di campagna elettorale di Giovanni Tarquini.

L'immagine del candidato della coalizione di centrodestra svetta su un maxischermo in piazza San Prospero, una celebration degna dei Kool and The Gang. Aria frizzantina che accoglie ospiti, sostenitori e curiosi, fino agli interventi dal palco: gli ultimi scampoli di battaglia prima del weekend alle urne.

“Questo clima festoso è lo stesso che vogliamo restituire alla città - ha detto Tarquini -. Non però con una politica in stile ‘con noi o contro di noi’: noi saremo con noi e per voi”.

È il bilancio finale di una campagna elettorale che vuole “proporre un'alternativa a un sistema a cui ormai siamo abituati - continua -. Nei problemi però bisogna entrarci davvero, senza quella paura che oggi viene usata come strumento per non far mai cambiare nulla”.

“Reggio sta vivendo un percorso senza dubbio in negativo - conclude -. Per invertirlo occorre che da qui parta un vero messaggio di democrazia, ovvero quello dell’alternanza tra chi governa. Solo così si può dare luce nuova ai problemi della città. L'augurio che faccio è dunque che Reggio, per l'appunto, cambi musica”.