Sicurezza, il Pd porta Gabrielli. Tarquini: "Se ne sono accorti.... Ma un consulente non serve"

La visita del prefetto Franco Gabrielli, ex capo della Polizia, diventa occasione di un nuovo scontro tra forze politiche. Gabrielli sarà oggi alla Spumanteria sotto l’Isolato San Rocco, alle 18,30, invitato dal candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Marco Massari. "Parliamo seriamente di sicurezza", ha spiegato il medico nel comunicato di lancio dell’iniziativa, e non è un caso che il luogo scelto per il dibattito sia proprio quell’isolato spesso preda di bulli, degrado e risse tra giovani stranieri. Famoso l’episodio di Capodanno, dove un negozio era stato vandalizzato durante i festeggiamenti.

Il candidato civico della coalizione di centrodestra, l’avvocato Giovanni Tarquini, non si fa cogliere alla sprovvista. E commenta così: "L’iniziativa dimostra che finalmente su questo tema si è accesa anche l’attenzione dell’area politica di cui il dottor Massari è chiaro prosecutore – fa notare Tarquini – Pur nella estrema considerazione che va attribuita al Prefetto Gabrielli in ragione della sua alta professionalità ed esperienza, credo che Reggio Emilia non abbia bisogno di un valoroso consulente esterno, bensì di un approccio con il tema della sicurezza molto più concreto di quanto fatto fino ad oggi e soprattutto libero da blocchi ideologici, che muova dal migliore utilizzo delle risorse attualmente a disposizione, da una necessaria riorganizzazione del lavoro delle Forze dell’Ordine in funzione della gravità della situazione e da ogni necessaria richiesta di aumento di organico dei vari Corpi di Polizia, oltre che di interventi di supporti esterni istituzionalmente dedicati a compiti di tutela dei cittadini".