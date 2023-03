Ama San Martino, attenta a non distrarti La Tirabassi & Vezzali sogna la grande impresa

Tornano in campo tutte le squadre della pallavolo reggiana, dalla B alla D, per l’ultimo mese di regular season.

SERIE B. Il rischio è di sottovalutare l’avversaria, ma l’Ama San Martino, quinta a 32 punti e ad un punto dalla quarta, ha tutti i favori del pronostico nell’affrontare oggi alle 17 alla Bombonera la Kioene Padova (10), squadra vicina alla retrocessione. Attenzione, però, alla disperazione dei veneti che potrebbe trasformare la partita in un match più difficile del previsto.

SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali (24) di coach Longagnani ha un impegno tremendo alle 17,30 sul campo della VTB Bologna (49) che in questa stagione ha perso solo una gara, a dicembre scorso, dalla seconda in classifica. Provarci non costa nulla, magari ci scappa la sorpresa. SERIE B2. Tre gare ostiche, ma non certo impossibili per le reggiane: alle 19, Pol. Riva Suzzara (17)-Fos Wimore CVR (25), alle 21, Conad Alseno (28)-Arbor Itarca Interclays (35), mentre la Giusto Spirito Rubierese (30) ospita domani alle 18 la Calanca Persiceto (16).

SERIE C. Tra i maschi, girone A, Vigili del Fuoco Marconi (41)-Circ. Inzani (25) alle 20,30 al PalaCanossa; girone B, Niagara 4 Torri Ferrara (32)-Ama San Martino (14) alle 20,30.

Tra le ragazze, girone B, derby alla Rinaldini alle 20,30 tra Everton (49) ed Energee3 Giovolley (30). Alle 21 a San Martino, l’Ama terza a 40 punti, affronta la capolista Mondial Carpi a 56. Alle 18,30 a Ravarino, Basser (22)-Reggio Revisioni Rubierese (11).

SERIE D. Tra i maschi, B.R.V. Almet (26)-Anderlini Modena (13) a Luzzara alle 20,30; Univolley (30)-Pieve Volley (29) alle 17 a Carpi.

Tra le ragazze, nel girone B: Wimore CVR (25)-Volley Modena (3) alle 17 a Rivalta, derby tra Renusi Fabbrico (24) e PC Marmi San Martino (18) alle 18,30 a Moglia.

Tutte le partite che si giocano nel reggiano sono ad ingresso libero.

c.l.