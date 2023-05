Il grande cuore granata ha riempito tre tir

di Gabriele Gallo

Il grande cuore dei tifosi della Reggiana mette a segno quello che, un tempo, si sarebbe chiamato un eurogol, tra i più importanti della stagione, anche se realizzato fuori dal campo.

Ha avuto infatti un successo superiore a ogni aspettativa la raccolta di beni di prima necessità da destinare alle popolazioni alluvionate della Romagna organizzata, in sinergia, dal Gruppo Vandelli e dalle Teste Quadre, che alimentano insieme la passione granata.

Saranno infatti ben tre i Tir, con rimorchio, pieni fino all’orlo di materiale, che mercoledi partiranno alla volta di Cesena e Faenza per raggiungere i punti di raccolta della Croce Rossa; destinati a recare conforto alle tante persone che la furia dell’acqua ha privato di ogni cosa e tentato, ma senza riuscirci, come si conviene agli emiliano-romagnoli, di spezzare i loro cuori e la loro tenacia.

Un risultato frutto del grandissimo impegno dei volontari del Vandelli e delle Teste Quadre, che per tutta la giornata di sabato, in quattro punti di raccolta (i supermercati Conad "Le Querce", "Le Vele, quello di Cavriago più il circolo Pigal di via Petrella) si sono spesi per convincere i reggiani a lasciare parte della loro spesa quotidiana a beneficio degli alluvionati.

Cittadini ringraziati dai supporters della Reggiana anche in un video diffuso sui social nel quale, mostrando tutto il materiale raccolto, i referenti del Gv e delle Teste Quadre si sono detti piacevolmente "stupiti dalla generosità e dalla solidarietà della nostra gente".

Enorme infatti è stata, come si scriveva sopra, la quantità di beni raccolti, che sono andati a stipare due capannoni preparati alla bisogna. Poi, dopo l’opportuno confezionamento, saranno stipati sui camion che dopodomani prenderanno la via della Romagna. Un risultato eccezionale che, in taluni momenti dell’altro ieri, è stato anche complesso da gestire, per l’enorme afflusso di beni che la gente lasciava nelle mani dei volontari. I quali si sono rimboccati le maniche impegnandosi ancora di più in modo che neanche una sola confezione di latte, una di pasta, o un barattolo di carne in scatola, andasse perduto. Molta commozione tra chi era presente ha suscitato l’atto di una signora che, al Conad "Le Querce" ha riempito un carrello di beni di prima necessità del valore di circa 500 euro che ha poi consegnato ai volontari. Inoltre, nelle cassettine che i due gruppi organizzati del tifo granata avevano preparato nei punti di raccolta, sono stati donati 2000 euro. Cifra che sarà anche questa interamente devoluta alle popolazioni colpite. Si può poi tuttora donare anche sul conto corrente bancario appositamente aperto. Iban: IT69Q0623012805000030055289. Causale: TQ e GV per la Romagna.