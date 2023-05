La Bardiani si fa in tre: oltre il Giro corre in Francia e Norvegia

Green Project Bardiani Csf Faizanè e Team Beltrami in gara tra Francia, Norvegia e Italia.

La Green Project Bardiani si fa in tre: parallelamente alla corsa rosa, la squadra di Reverberi vede suoi atleti in gara in Francia e Norvegia.

Questa la formazione per l’Alpes Isere Tour, attualmente in corso e che si disputa sino al 28 maggio: Lorenzo Conforti (2004), Alessio Martinelli (2001), Alessio Nieri (2001), Luca Paletti (2004), Alessandro Pinarello (2003), Matteo Scalco (2004).

Sull’ammiraglia Mirko Rossatto.

Da domani altri atleti sono in gara al Tour of Norway.

Si tratta di Luca Colnaghi (1998), Riccardo Lucca (1997), Luca Rastelli (1999), Manuele Tarozzi (1998), Alex Tollio (2000), Enrico Zanoncello (1997). Segue il gruppo il d.s. Luca Amoriello. La manifestazione prevede la presenza di otto squadre World tour, sette Professinal e tre Continental. Prologo a cronometro di 7 chilometri.

In attività anche il Team Beltrami Tsa Tre Colli.

Il gruppo del team manager Stefano Chiari arriva da un 4° posto allo sprint di Thomas Pesenti al Gran premio di Lari (Pisa) e da un 6° posto di Nicola Rossi in volata al Gran premio di San Bernardino (Rodigo, Mantova).

Il Team Beltrami ora rilancia: sabato sarà alla Due giorni marchigiana e domenica al Gran premio della Battaglia (Montanara, Mantova).

Foto: il Team Beltrami che gareggerà sabato nelle Marche e domenica nel Mantovano