Per Olbia venduti quasi 700 biglietti

Per Olbia venduti quasi 600 biglietti di curva (ne restano circa 150) e una sessantina di tribuna (40). Sarà possibile acquistare i tagliandi nel settore ospiti fino a domani alle 19 sul sito di Ciaotickets e sulle rivendite dello stesso circuito (costo di 10 euro più diritti di prevendita). Intanto Rozzio e compagni questa mattina lavoreranno sul sintetico del Santos a Reggio (come ieri pomeriggio, quando i giocatori erano tutti presenti). Lo ricordiamo: l’unico assente ad Olbia sarà lo squalificato Kabashi. I diffidati, che in caso di giallo in Sardegna dovranno saltare l’Imolese, sono Luciani, Rozzio, Cauz, Sciaudone, Rosafio e Pellegrini. Il programma di avvicinamento alla Sardegna prevede domani la partenza col volo da Milano Linate alle 12,30: arrivo previsto per le 13,45 a Olbia. Al pomeriggio allenamento in un impianto del posto. Sabato possibile rifinitura mattutina, e al pomeriggio la gara delle gare alle 17,30.

Nel mentre cambia la classifica, anche mentre non si gioca: ieri è arrivato il responso del Tribunale Federale, pubblicato dalla Figc, che ha comminato 2 punti di penalità al Siena (mancato versamento ritenute Irpef entro lo scorso 16 febbraio). La società bianconera ha comunicato che presenterà immediato ricorso, in quanto i toscani si ritengono "convinti delle tesi difensive e della documentazione prodotta". Il Siena scende così a 47 punti, perdendo una posizione. Nell’ultima giornata, lo ricordiamo, ospiterà la Virtus Entella. Questa la nuova classifica: Reggiana 77, Entella 75, Cesena 73, Gubbio e Carrarese 59, Pontedera 56, Ancona 55, Lucchese 48, Siena 47, Rimini 46, Fermana e Recanatese 43, Olbia 41, Fiorenzuola 40, Torres 39, Vis Pesaro 36, Alessandria 35, San Donato 34, Imolese 30, Montevarchi 27.

