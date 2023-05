Reggiolo esulta: la D è a un passo

La Pallacanestro Reggiolo si impone in gara-3 di semifinale contro i Fulgorati Fidenza, aggiudicandosi la "bella" col punteggio di 63-59, e accede alla finale del campionato di Promozione, dove incrocerà il temibile Piacenza Basket Club, vincitore anch’esso al fotofinish sul Cus Parma. A decidere il match del PalaMagnani, giocato sempre sul filo dell’equilibrio, sono stati i 21 punti di un Pasini immarcabile, in doppia cifra al pari di Biello (11).

La sfida decisiva per l’approdo in Serie D andrà in scena domenica alle 20,30 al PalaEnza di Sant’Ilario, all’ingresso dell’impianto sarà presente un punto di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

REGGIOLO-FIDENZA 63-59

Reggiolo: Biello 11, Pasini 21, Marra 1, Bertacchi, Boschini 3, Benatti 2, Mattioli 9, Barilli 6, Ciavolella 4, Galeotti 6, Baldo ne, Rossi ne. All. Bosi.

Fulgorati Fidenza: Avanzi, Baratta 8, Molinari 1, D’Esposito 3, Rivetti, Iacomino 18, Parmigiani 14, Besagni 5, Rastelli 6, Maggi 4. All. Antonicelli.

Arbitri: Vecchio e Barsani di Piacenza.