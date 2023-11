Luminarie, Rimini accende la magia del Natale: una scia luminosa lunga 90 chilometri

Rimini, 25 novembre 2023 – “C’è una crepa in ogni cosa, e da lì entra la luce". Con questa citazione del cantautore e poete Leonard Cohen, le donne della camminata E’ per te hanno consegnato, in piazza Cavour, la simbolica staffetta dal corteo contro la violenza di genere al programma degli eventi del Capodanno più lungo del mondo.

Luminarie accese alle 18,04 in piazza Cavour, sulle note swing e dixieland della Myo Mondaino Youth Orchestra, tra acrobati e trampolieri luminosi. Luci accese in contemporanea anche sul corso d’Augusto, all’Arco, in piazza Tre Martiri e in tantissimi luoghi di Rimini, dal centro storico alla duna di sabbia dal bagno 1 al 63 a cura di Piacere Spiaggia Rimini , con la marina coinvolta a pieno titolo nel cartellone degli eventi, da Miramare a Torre Pedrera fino ai borghi, Gaiofana, San Vito, Santa Giustina, Corpolò. Ben novanta chilometri di luci calde, di colore bianco, oro e blu, tra soffitti di stelle, cascate luminose e le grandi lune, scelte quali testimonial silenziose della comunicazione natalizia, per l’avvio ufficiale degli eventi, ben 150 in 40 giorni, fino al 7 gennaio.

La magia del Natale si è accesa, per la gioia della folla - tantissimi bambini - che ha preso d’assalto il centro storico, per la gioia di bar e negozi, ieri pomeriggio gremiti, così come la giostrina e le casette natalizie in piazza Malatesta. Bambini, ragazzi e adulti a sorridere, scherzare e girare video, scattare fotografie e selfie davanti agli alberi illuminati in centro. Ed ora via agli eventi e agli spettacoli, e agli allestimenti felliniani nelle vetrine dei negozi. A tirare la volata i concerti, da Laura Pausini (doppia esibizione l’8 e il 9 dicembre), Venditti e De Gregori il 15, che porteranno al gran party di Capodanno, col ritorno del concertone gratuito del 31 dicembre in piazzale Fellini, protagonista Biagio Antonacci.

Una grande festa che andrà in scena anche nel centro storico, con sette feste in altrettanti spazi. E il ritorno dello spettacolare incendio del castello, con le cascate di fuoco e le fontane intermittenti a ritmo di musica in piazza Malatesta. Poi la sfida rock tra Velvet e Satellite, il repertorio pop-jazz e swing di Kelly Joyce in piazza Cavour, l’appuntamento di Radio Rds con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, la Paradiso Reunion a cura del disc jockey storici del club di Covignano. Sarà notte latina al Teatro degli Atti con Rafael Nunez con i Grancaribe Rimini, ma anche la Tosca di Puccini al Teatro Galli il primo dell’anno (repliche il 2 e 4 gennaio), i musei aperti e gratuiti, i presepi di sabbia e metallo a Torre Pedrera, e le statue giganti di sabbia a Marina Centro. Fino all’arrivo dei Re Magi, il 6 gennaio, in barca fino alla piazza sull’acqua e poi in Duomo.