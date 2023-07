Santarcangelo Festival 2023: ecco il programma dal 7 al 16 luglio

Rimini, 5 luglio 2023 – Il teatro sconvolge ancora una volta Santarcangelo di Romagna. Il suggestivo borgo in provincia di Rimini ospiterà, dal 7 al 16 luglio, il Santarcangelo Festival 2023: enough not enough.

L’evento è diretto dal curatore, drammaturgo e critico polacco Tomasz Kireńczuk, che intende trasformare per dieci giorni il borgo medievale in una ‘città-festival’, affidando alle arti performative un’importante funzione: quella di essere spazio ibrido e stimolante dove sperimentare visioni alternative.

"Vorremmo che la 53esima edizione di Santarcangelo Festival fosse, soprattutto, un'esperienza autentica e profonda: individuale, comunitaria e aperta a nuovi modi di pensare e stare insieme” commenta Kireńczuk, che ha basato il tema di quest’anno sul confronto con la realtà di oggi, divisa fra ingiustizie e disuguaglianze, chiedendosi che cosa non riusciamo più ad accettare.

Gli artisti in programma

Sono 40 gli artisti, tra performer, gruppi e compagnie, che si esibiranno al festival per oltre 100 repliche.

Tra le personalità internazionali più affermate, saranno presenti la francese Rébecca Chaillon, la coreografa brasiliana Ana Pi, l’artista canadese multidisciplinare Clara Furey e il musicista tedesco Julian Hetzel in collaborazione con la performer sudafricana Ntando Cele.

Sono numerosi i giovani performer che porteranno i loro spettacoli per la prima volta in Italia, come il sudafricano Tiran Willemse, l’attivista bielorussa Jana Shostak e l’artista palestinese Basel Zaraa.

Dopo il successo dell’anno scorso, tornano al Festival con due nuovi spettacoli Alex Baczynski-Jenkins, performer polacco-britannico, e Catol Teixeira, performer brasilian*. Completano il programma internazionale la performer svizzera Mélissa Guex e l’artista giamaicano-norvegese Harald Beharie.

Tra le proposte italiane, oltre alla performer e autrice Chiara Bersani, vedremo anche il collettivo Dewey Dell, le performer e coreografe Giorgia Ohanesian Nardin e Sara Sguotti.

L’attrice e regista Emilia Verginelli e l’artista sonora Agnese Banti presenteranno il nuovo progetto dedicato al sostegno della giovane creatività, sviluppato da Santarcangelo Festival insieme a 12 partner nazionali.

Le altre attività

Anche quest’anno, il festival presenterà gli esiti dei laboratori Let’s Revolution!, Teatro Patalò e della non-scuola del Teatro delle Albe, frutto di mesi di lavoro con i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori di Santarcangelo.

Nel corso dei dieci giorni di festival è previsto anche un nutrito ciclo di talk aperti al pubblico. Santarcangelo Festival propone anche quest'anno un programma musicale curato da Chris Angiolini, con Trust The Mask e Tout Bleu presso Imbosco, uno chapiteau installato nello spazio all’incrocio tra via Costa e via Morigi: qui quando cala la notte e anche l’ultimo spettacolo si conclude, dj italiani e internazionali si alternano in consolle ogni sera a partire dalla mezzanotte.

Santarcangelo Festival 2023 vedrà anche la prima edizione di DanzER, un progetto per la promozione internazionale della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna.

Dove acquistare i biglietti e gli eventi gratuiti

È possibile ottenere i biglietti per gli eventi del Santarcangelo Festival sia online, sul sito ufficiale, sia alla biglietteria in Piazza Ganganelli nel borgo. Il prezzo varia da 6 a 13€ e vi sono numerose riduzioni e pacchetti.

L’unico spettacolo non acquistabile online è ‘Dear Laila’ di Basel Zaraa, i cui biglietti saranno venduti in copia fisica in piazza.

Ecco invece gli spettacoli gratuiti:

⁣ ‘ Scream for Belarus ’

’ ‘ DOWN Single version ’

’ ‘ TEMPESTA ’

’ ‘La Rivoluzione della Specie’

Per questi spettacoli non è richiesta la prenotazione e sono a ingresso libero, fruibile in piedi nello spazio pubblico.