Capodanno a Rimini: il clou con Vinicio Capossela e l'incendio al castello

Rimini sperimenta la formula del capodanno lungo oltre 50 ore disseminato di grandi artisti, dj set, balli, mostre, installazioni e musei aperti. Il 31 dicembre 7 feste in contemporanea in centro storico che culminano con lo straordinario spettacolo ‘doppio’ dell’Incendio al castello. “Sperimentiamo una variazione su un format di successo – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - proponendo quello che a tutti gli effetti è un pacchetto turistico integrato, anche con gli altri Comuni della Riviera, che propone per più giorni cose uniche da fare e per divertirsi. Praticamente un lunghissimo week end che traghetta verso il nuovo anno tra grandi artisti, spettacoli e musei aperti: un’occasione per raccontare la nostra vocazione di destinazione attrattiva e capace di offrire proposte uniche in un contesto speciale come il centro storico riqualificato, in una città vestita a festa fra presepi di sabbia, piste di ghiaccio e mille opportunità per diversificare la vacanza per più giorni”. Un lungo cartellone che prenderà il via ufficiale con l’accensione delle luci delle feste natalizie sabato 23 novembre e proseguirà con 150 appuntamenti che accompagneranno riminesi e ospiti fino all’Epifania.