Sigep 2023 Rimini: date, biglietti ed eventi della fiera mondiale del dolce

Sigep 2023 Rimini

Rimini, 17 gennaio 2023 – Vengono da ogni parte del mondo per incontrarsi qui, in uno degli appuntamenti imperdibili per il mondo del foodservice dolce. Il Sigep di Rimini è una fiera unica nel suo genere che ogni raccoglie ristoratori, pasticceri, gelatai, panettieri e cioccolatieri provenienti da ogni parte del mondo. Partecipare alla kermess significa incontrare tante persone del settore, scoprire le ultime novità, le innovazioni e le tendenze della filiera dolce.

Quest’anno relatore per Apei-ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana sarà Carlo Cracco a discutere dei trend e a riflettere sugli scenari di domani. L’appuntamento, che sta già facendo il tutto esaurito di hotel, è al Quartiere Fieristico di Rimini con il Sigep 2023 dal 21 al 25 gennaio, con tanti espositori e padiglioni con la supervisione della polizia locale e Comune di Rimini. Ecco il programma.

Cos’è il Sigep 2023 o la fiera del gelato di Rimini

Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè: questo è Sigep, una manifestazione unica al mondo per le filiere del gelato e del dolciario artigianale, dove professionisti si incontrano e danno vita ad un networking sul foodservice dolce. Sigep è infatti uno show internazionale che premia i talenti, promuove l’innovazione ed esporta l’eccellenza del Dolce in tutto il mondo.

In questa fiera hanno luogo dibattiti, competizioni, eventi e premiazioni con l’obiettivo di approfondire ed innovarsi professionalmente. Si tratta di una fiera riservata ai soli operatori del settore foodservice dolce. L’evento, che ha luogo ogni anno a Rimini, si suddivide in 5 filiere principali: gelato, pasticceria, cioccolato, caffè e panificazione.

Gli interessati che partecipano alla kermesse riminese vengono a scoprire le novità del mondo della pastry, del choco e del bakery. Sigep è infatti da oltre 40 anni il punto di riferimento per le innovazioni del settore, offrendo agli ospiti una fotografia di tutte le novità del mercato, dalle materie prime, ai macchinari, fino al packaging e servizi. Essendo l’evento più importante dedicato al gelato artigianale, Sigep è anche conosciuto come la fiera del gelato di Rimini.

Perché partecipare?

Quella del Sigep è un punto di incontro unico per conoscere aziende e professionisti, il cui confronto offre un’occasione unica di aggiornamento, business e condivisione, per disegnare il futuro del settore dolciario artigianale. La fiera premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format ed è un’ottima vetrina per far conoscere al mondo nuovi prodotti e tecnologie.

Durante l’evento, infatti, è possibile esporre materie prime, macchinari e arredi da far conoscere agli ospiti di tutto il mondo. Infine, è un’occasione per crescere la propria formazione con lezioni, meeting e anche gare sull’arte del dolce.

Programma Sigep 2023: espositori e padiglioni

La 44° edizione di Sigep - The Dolce World Expo si svolge in contemporanea con AB Tech Expo, il Salone Internazionale delle Tecnologie e Prodotti per la Panificazione, Pasticceria e Dolciario. Quest’anno, la fiera del gelato vedrà oltre 1.000 espositori e 28 padiglioni che ricostruiranno percorsi tematici ed interconnessi sui 5 settori principali della Gelateria, Pasticceria, Cioccolato, Panificazione e Caffè. Per ognuna delle sezioni, ecco i settori espositivi al salone:

Gelato

Macchinari e impianti

Materie prime ed ingredienti

Arredamento e attrezzature

Vetrinistica e Confezionamento

Accessori per la presentazione del prodotto

Packaging

Franchisor

Formazione Professionale

Servizi

Pasticceria

Macchinari e impianti

Materie prime ed ingredienti

Arredamento e attrezzature

Vetrinistica e Confezionamento

Accessori per la presentazione del prodotto

Packaging

Franchisor

Formazione Professionale

Servizi

Cioccolato

Ingredienti

Tecnologie

Piccole attrezzature

Panificazione

Macchinari e impianti

Materie prime ed ingredienti

Arredamento e attrezzature

Vetrinistica e Confezionamento

Accessori per la presentazione del prodotto

Packaging

Franchisor

Formazione Professionale

Servizi e Associazioni

Caffè

Ingredienti

Tecnologie

All’interno dei 28 padiglioni è previsto grande spettacolo. Sabato 21 gennaio sarà presente il maestro Mirco Della Vecchia, rinomato cioccolatiere che detiene più Guinness mondiali nel settore della pasticceria e della cioccolateria, nonché vincitore nel 2007 e nel 2008 del Campionato italiano di cioccolateria. A seguire, domenica 22 ci sarà Iginio Massari con il format ‘Differenti visioni e grandi idee’ dove inviterà sul palco maestri gelatieri e cioccolatieri di fama internazionale. A seguire, il 23 sarà la volta di Carlo Cracco.

Sigep 2023: date, orari e biglietti

La manifestazione si svolge dal 21 al 25 gennaio 2023 presso il Quartiere Fieristico di Rimini, in via Emilia 155. L’orario della fiera è dalle 9:30 alle 18, mentre l’ultimo giorno fino alle 17. Nei prossimi giorni aprirà la biglietteria online per accaparrarsi il ticket; ad ogni modo, il costo del biglietto per il Sigep è di:

49 euro, per chi ha acquistato online entro lo scorso 30 novembre 2022

65 euro, se acquistato online dal 1 dicembre 2022 al 25 gennaio 2023

65 euro se acquistato sul posto durante i giorni di manifestazione

È possibile acquistare anche il biglietto per due giorni al costo di:

85 euro, per chi ha acquistato online entro il 30 novembre 2022

110 euro, se acquistato online dal 1° dicembre 2022 al 25 gennaio 2023

110 euro, se acquistato sul posto durante i giorni di manifestazione

Come spostarsi

Il Comune ha potenziato i collegamenti dei mezzi pubblici attivando la Linea 9 Shuttle che dalla stazione ferroviaria di Rimini in coincidenza con l’arrivo delle corse Metromare trasferirà gli ospiti di Sigep in fiera, senza fermate intermedie. Per l’evento, sono attive da e verso la fiera anche la linea 5 e la linea 10. Potenziati anche le fermate dei treni alla Fiera, così come le navette per gli ospiti nelle strutture alberghiere.