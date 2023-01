Al Sigep la lezione di Cracco

Al Sigep la lezione di grandi chef e pasticceri. Il salone internazionale della gelateria, pasticceria panificazione artigianali e caffè di Ieg, si sta avvicinando. il 21 gennaio apriranno le porte della Fiera di Rimini. La Vision Plaza di Sigep diventa il laboratorio per anticipare gli scenari di domani. Un’occasione per analizzare le dinamiche di mercato a partire dal 22 gennaio nel comparto del foodservice, incluso il fenomeno del gelato da asporto o da delivery. Poi, il 23 gennaio arriverà un appuntamento di respiro internazionale. Sarà Carlo Cracco il relatore per Apei-ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana. Lo chef verrà chiamato a raccontare le tendenze dell’alta pasticceria nella ristorazione e nell’accoglienza turistica nell’ambito di ‘I trends, a livello internazionale, dell’alta pasticceria nella ristorazione e nell’hotellerie’. Nello stesso giorno verranno presentati anche i dati di Deloitte nel corso di Food Service market monitor: principali tendenze ed evoluzioni. Ad anticipare la relazione di Cracco sarà, il giorno precedente, Davide Comaschi, campione del mondo di Cioccolateria 2013 e membro Relais Dessert International. Parlerà della costruzione di un percorso professionale fra talento, competenza, visioni e determinazione. Sarà un evento di pasticceria internazionale, che a seguire (alle 16,30) porrà l’attenzione sull’importanza del lavoro in team con Fabrizio Fiorani e l’esperienza delle potenzialità di una squadra ne ‘La ciliegina sulla torta’. La Federazione italiana pubblici esercizi, nel talk del 23 gennaio, si chiederà quali sono le sfide del bar del futuro, ponendo alcuni temi: prezzi, qualità, professionalità, alla luce del cambiamento degli assetti organizzativi delle imprese indotti dalle recenti emergenze.