C’è il Sigep, hotel verso il tutto esaurito

"Vengono a Bellaria Igea Marina per evitare le code di Rimini". Una ventina gli alberghi aperti per il Sigep, il più importante appuntamento internazionale dedicato al gelato artigianale e alla pasticceria, alla Fiera di Rimini dal 21 al 25 gennaio. "Al momento il riempimento delle camere viaggia intorno al novanta per cento – aggiunge la presidente di Federalberghi Aia Simona Pagliarani –, c’è ancora qualche camera libera, ma nei prossimi giorni contiamo di arrivare al tutto esaurito". Cresciuto rispetto al recente Capodanno il numero delle strutture ricettive ‘tornate in funzione’. "Questo in virtù del fatto – continuano dall’Aia – che mentre per le festività natalizie c’è un margine di incertezza riguardo alle prenotazioni, per il Salone della gelateria e del gelato, evento ormai consolidato negli anni, si può ragionevolmente contare su una solida base di prenotazioni". "Il valore aggiunto che in questi casi mette in campo la nostra località – prosegue Pagliarani – è certamente il fatto che, essendo il territorio a Nord della Fiera, offre una raggiungibilità molto più facile rispetto, ad esempio, a Marina centro o Riccione. Non ci sono, salvo particolari momenti di punta, difficoltà e tempi lunghi per raggiungere dalle strutture ricettive di Bellaria e di Igea Marina il quartiere fieristico. Questa è certamente una delle motivazioni di chi sceglie la nostra città. Ma non solo. Oltre a questo, molti ospiti ormai tradizionali apprezzano le gestioni familiari di parecchi ristoranti. Inoltre ci sono anche alcuni alberghi che mettono a disposizione dei propri ospiti, nei giorni della manifestazione, dei bus navetta da e per la Fiera". La formula più gettonata è quella di pernottamento e colazione. Con camere doppie utilizzate da singole, visto che non è un appuntamento per famiglie, ma per aziende e addetti ai lavori, che arrivano da mezzo mondo. Prezzi medi per la camera in un tre stelle sugli 80-90 euro al giorno; per i quattro stelle si sale di 20-30 euro.

"I visitatori pernottano – proseguono dall’Associazione albergatori – per uno o due giorni. Gli operatori, ovvero le aziende, per l’intera durata del Sigep, sui quattro o cinque giorni. Quelli che arrivano nella nostra città sono quasi tutti italiani". Buone attese dunque per il primo grande evento fieristico del 2023. Anche se, precisano dall’Aia, il numero complessivo di alberghi aperti resta inferiore a quello dell’ultimo anno pre pandemico, il 2019, sempre per il Sigep: "I rincari energetici invitano alla prudenza molti operatori, anche se i prezzi sono stati alzati, in media del 10 per cento. Chi non aveva certezze sul grado di riempimento rischiava di aprire in perdita, e non l’ha fatto".

Mario Gradara