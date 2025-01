A Chiavari con tanti assenti

Non ci saranno Cernigoi, Gorelli e Cinquegrano, tutti infortunati. Ma nemmeno Langella e Parigi squalificati. E’ un Rimini senza troppe frecce al proprio arco quello che sta continuando a preparare i primi novanta minuti del 2025, quelli che lunedì i biancorossi giocheranno sul campo della Virtus Entella. Impegno complicatissimo contro i liguri che dividono il primo posto in classifica con Ternana e Pescara. E per di più senza tanti pezzi da novanta. Mister Buscè già da giorni sta studiando le soluzioni alternative potendo contare, in zona gol, su tutti i suoi uomini di fantasia. Da Malagrida a Cioffi passando per Chiarella che ormai ha ritrovato la condizione fisica migliore, dopo gli infortuni. In difesa ritorna Bellodi dalla squalifica e questo potrebbe dare un po’ di respiro a un pacchetto arretrato che ultimamente è stato ridotto all’osso.