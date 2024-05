A grandi passi verso l’Europa: "Tra meno di un anno i primi effetti"

A grandi passi verso l’Europa. "Già nei primi mesi del 2025 entreranno in vigore alcuni punti dell’accordo con l’Unione Europea e si potranno valutare le opportunità che si apriranno". Lo sottolinea il segretario di Stato agli Esteri di San Marino, Luca Beccari, di rientro da Bruxelles dove è stato licenziato definitivamente il testo dell’accordo di associazione. Ora si attende che il Consiglio autorizzi la Commissione a firmarlo in autunno. "I negoziati per l’accordo di associazione hanno rappresentato il punto più alto dei rapporti di San Marino con l’Unione Europea", dice Beccari senza nascondere la soddisfazione per il risultato raggiunto. Usa parole di encomio per il team dei negoziatori, che hanno portato avanti la lunga trattativa e trovato importanti punti di convergenza, ed esorta tutti gli attori a prepararsi allo storico momento. "Si aprono grandi opportunità – sottolinea il responsabile della politica estera – e come Paese dobbiamo essere pronti a coglierle". Un tema, quello del nuovo rapporto con la Ue, "che ha unito anziché dividere le forze politiche, in un atteggiamento di responsabilità e di condivisione, e anche questo costituisce un importante risultato". Nei giorni scorsi a Bruxelles l’incontro fra il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Maros Sefcovic, il Segretario Beccari e il capo del governo di Andorra, Xavier Espot, per fare il punto politico. L’Ungheria, che si appresta ad assumere il semestre di presidenza del Consiglio Europeo, ha già manifestato il pieno sostegno all’accordo e nei prossimi giorni il Segretario Beccari si incontrerà con il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjartò. "I passaggi elettorali di San Marino e dell’Unione Europea non rallenteranno il lavoro degli organismi coinvolti – sottolinea Beccari – e si prospetta la possibilità di arrivare alla firma definitiva da parte della Commissione attualmente insediata, con la possibilità di vedere efficaci le iniziali aperture già dai primi mesi del 2025, che consentiranno di valutare le opportunità per la Repubblica e i suoi cittadini". Presto le traduzioni del testo adottato saranno disponibili sul sito della Segreteria Esteri, per offrire ai cittadini la possibilità di conoscere tutti i punti previsti. "L’impegno di tutti – sottolinea il Segretario – è quello di prepararsi a questo importante appuntamento di integrazione e sviluppo del Paese, sotto il profilo economico, sociale e culturale, al di là del momento politico e della imminente campagna elettorale".