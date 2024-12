A Igea un focus sull’intestino sano

Come mantenere l’intestino sano (e restare in salute). Domenica alle 18 al Centro culturale Belli di Igea Marina incontro su ’Il microbiota umano come mediatore tra alimentazione e salute’.

L’appuntamento fa parte di ’Captare segnali di fragilità’, progetto del Piano di zona salute 2024. L’incontro vedrà come relatore Vincenzo Morreale. Il Comune ricorda che a ’Captare segnali di fragilità’ si legano anche le attività dell’Ambulatorio sociale a rilevanza sanitaria. Un ambulatorio inaugurato tra fine 2023 e inizio 2024. Dopo il breax estivo, a settembre l’ambulatorio ha riaperto "dando continuità a questo prezioso presidio, che integra gli altri servizi socio sanitari attivi sul territorio, facendo registrare un crescente apprezzamento e tantissimi accessi da parte dell’utenza". Uno spazio aperto gratuitamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle 9 alle 11, in cui i cittadini possono effettuare, senza appuntamento, la misurazione dei parametri vitali - pressione sanguigna, colesterolo, glicemia, curettage, peso corporeo.