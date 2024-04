A luglio si potrà cenare a cinquanta metri dal suolo

Torna a Riccione Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole a 50 metri di altezza. Appuntamento in piazzale Roma tra il 10 e il 14 luglio. Lo scorso anno furono oltre 500 i commensali arrivati da ogni parte d’Italia e dall’estero per una cena con una vista unica. Un’esperienza da ricordare tra brindisi, aperitivi e un menù gourmet sospesi tra il cielo, l’Adriatico e la costa. Saranno quattro le opzioni a disposizione del pubblico riccionese. Si parte alle 17.30 con un aperitivo seguito da una cena. "Siamo contenti che anche quest’anno Dinner in the sky abbia scelto Riccione per portare il suo show enogastronomico di grandissima qualità in alta quota – precisa l’assessore al Turismo -. Lavoreremo assieme per far sì che l’evento di luglio sorprenda tutti con uno spettacolo indimenticabile". Soddisfatto Stefano Butorri di Dits Italia: "Lo scorso anno abbiamo dimostrato come il gioco di squadra possa fare la differenza, mettendo a sistema professionalità provenienti da settori diversi per dare vita ad un evento unico che unisce i migliori chef del territorio".