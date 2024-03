A Rimini il cinema si tinge di rosa con un festival tutto al femminile

Il cinema a Rimini si tinge di rosa. Parte domani C-Movie, Festival del cinema al femminile che, tra la Cineteca e il cinema Fulgor, con decine di ospiti, incontri e proiezioni si protrarrà fino a sabato. Tra le protagoniste Dacia Maraini, Macha Méril (entrambe giovedì alle 17,30) e Barbara Bouchet (sabato alle 19). Sarà un’occasione anche per assistere a una serie di anteprime che ruotano attorno all’universo femminile, come Zafira (giovedì), Senza prove (venerdì) e Solo per me (sabato), tutte alle 21. Nata per offrire riflessioni, testimonianze e dibattiti attraverso il cinema "questa prima edizione racconta la contemporaneità, partendo dall’esplorazione dei tre concetti chiave: cinema, corpi, convivenze. Cinema inteso come arte del narrare, offrendo una finestra sul mondo, Corpi, tema centrale nella società odierna e nelle riflessioni sul femminile oggi, Convivenze, nel senso di relazioni ma anche inclusione e multiculturalità". Lo sottolinea la Kitchenfilm che organizza la quattro giorni con la direzione artistica della regista e distributrice Emanuela Piovano e con il patrocinio e la collaborazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini.

Mercoledì al Fulgor in apertura del festival, è prevista la proiezione de La città delle donne di Federico Fellini, preceduta da un incontro tra tre autrici che hanno conosciuto e raccontato il regista dentro e fuori dal set. Si tratta di Marina Ceratto, autrice del libro La cartomante di Fellini (Baldini e Castoldi), Sonia Schoonejans, che ha scritto Federico Fellini. Come nasce la magia (Bacchilega editore) e Rosita Copioli, poetessa e scrittrice.

Il maestro sarà celebrato anche sabato alle 11,30 con una conversazione tra Piera Detassis (presidente e direttrice artistica Premi David di Donatello) e Marco Leonetti (responsabile della Cineteca Rimini e Museo Fellini), racconteranno Fellini e le donne. Tra i numerosissimi appuntamenti, è da non perdere giovedì alle 18 in Cineteca la proiezione del film L’amore coniugale di Dacia Maraini (copia concessa dal Csc-Cineteca Nazionale) che vede Macha Méril protagonista. Venerdì alle 16,30 all’insegna della commedia si terrà la proiezione di Io, lui, lei e l’asino, storia di tradimenti tra avventure e bugie, diretta da Caroline Vignal e interpretata da Laure Calamy, una delle più amate attrici francesi degli ultimi anni. Alle 18,30 cortometraggio d’animazione La Fellinette, diretto da Francesca Fabbri Fellini, altro momento che celebra il grande regista tra atmosfere oniriche e grande poesia, e che vuole essere un omaggio a Giulietta Masina, nella ricorrenza del trentesimo anniversario della sua scomparsa.

Tra i momenti chiave sabato alle 19, la proiezione del film Per le antiche scale di Mauro Bolognini, interpretato da Barbara Bouchet (presente in Cineteca) protagonista al fianco dello straordinario e indimenticabile Marcello Mastroianni.

Nives Concolino