A Santarcangelo una rotatoria dedicata a Domenico Donati

Una rotatoria in memoria di Domenico Donati. La cerimonia si è svolta ieri a Santarcangelo, alla presenza dei familiari di Donati, dal parroco di Canonica don Fabrizio Uraldi, della sindaca Alice Parma e dell’assessore Filippo Sacchetti. A Donati, protagonista della vita politica santarcangiolese nel Dopoguerra, eletto nel 1946 consigliere comunale nelle fila della Democrazia cristiana, è stata intitolata la rotatoria tra le vie Fabbrerie e Montalbano, nella frazione di Canonica. Nato a Savignano nel 1887, Donati si occupò per una vita di agricoltura e di allevamento, diventando un prezioso punto di riferimento per tanti lavoratori delle campagne. Consigliere ai tempi del sindaco Aldo Bagnoli, morì nel 1950 in seguito a una grave malattia. Grande fu la partecipazione al suo funerale, celebrato alla chiesa di Canonica, a conferma della grande stima e dell’affetto che Donati godeva tra i santarcangiolesi.