"Abbiamo ‘riacceso’ il Metromare"

"Anticipiamo il prolungamento del Metromare nella zona sud" dicono i Giovani democratici commentando il nuovo collegamento che porta la linea 125 da Gabicce fino alla stazione ferrovia dove fa capolinea il Metromare. Il Comune ha dovuto spendere migliaia di euro per adeguare le nuove rotonde relative al prolungamento di viale XIX Ottobre, realizzate circa due anni fa dalla precedente amministrazione comunale di centrodestra. "Quelle rotonde – prosegue Alessandro Romano referente dei Giovani democratici del Pd – avremmo potuto non pagarle se fossero state inserite nel progetto di prolungamento del Metromare. Per di più, per come le ha volute fare la precedente giunta, il bus non ci passava così si è dovuto intervenire una seconda volta per adeguarle". Infine i Giovani democratici brindano alla nuova linea 125, "la cui proposta è stata presentata in campagna elettorale alla sindaca Angelini".