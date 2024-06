Accoltellati due giovanissimi a Rimini: Far West sul lungomare

Rimini, 23 giugno 2024 – Uno ferito al polso, l’altro all’addome. Fortunatamente, tutti e due colpiti di striscio. È andata bene a due neomaggiorenni che stasera intorno alle 19.20 si trovavano al bagno 44 con altri quattro coetanei, quando per cause ancora in via di accertamento, anche se pare a seguito di una rapina finita male, i ragazzini si sono scontrati con due egiziani.

Tutto sarebbe nato appunto mentre tra ’Rose&Crown’, ’Bounty’ e Bagno 44 il lungomare brulicava di turisti e clienti, quando i due nordafricani, di qualche anno più grandi dei ragazzini, avrebbero avvicinato la comitiva, sembra proveniente da Cesena, minacciandoli per farsi consegnare da loro i cellulari e le collanine.

Sarebbe a questo punto che, forse per una reazione di uno dei giovanissimi, la situazione si è scaldata fino a quando dalle parole si è passati alle coltellate. Uno dei due nordafricani ha infatti estratto un coltellino e cominciato a menare fendenti verso i giovani. A rimetterci sono stati quindi due di loro, colpiti rispettivamente a un polso e all’addome. Immediatamente, vedendo la scena, la vigilanza del bagno è intervenuta per scongiurare il peggio.

Sul posto si sono subito precipitate le Volanti della polizia di Stato e i carabinieri della compagnia di Rimini. La polizia ha quindi arrestato uno dei due egiziani – che in questi giorni, hanno riferito alcuni testimoni, erano già stati notati in zona per il loro atteggiamento su di giri –, mentre il suo complice è riuscito a fuggire, anche se gli agenti di polizia sono sulle sue tracce scandagliando la zona. Quanto ai due giovani feriti, sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha poi trasferito i due in ospedale per le cure del caso, anche se fortunatamente le loro condizioni non sono apparse gravi.