Accompagnati alle urne: il tempo stringe

Elezioni europee e amministrative ormai dietro l’angolo. Si vota l’8 e il 9 giugno. Il Comune ricorda che "gli elettori aventi diritto all’accompagnamento per l’esercizio del diritto di voto sono chiamati ad ottenere il rilascio di apposito certificato: a tal fine, la data da tenere a mente per i cittadini di Bellaria Igea Marina è quella di mercoledì 15 maggio, quando sarà possibile fare domanda direttamente presso la sede ambulatoriale Ausl di piazza del Popolo, dalle 8.30 alle 12".

Un’opportunità di cui gli aventi diritto "sono invitati ad approfittare, dal momento che, in alternativa, sarà necessario espletare le pratiche presso la sede di Rimini-Colosseo, in via Coriano 38, nella giornata di sabato 8 giugno (dalle 15 alle 18) oppure domenica 9 giugno (dalle 11.30 alle 13).

Per quanto concerne invece gli elettori impossibilitati all’allontanamento dalla propria abitazione per dipendenza da apparecchiature elettromedicali, è possibile presentare domanda per l’esercizio del voto domiciliare, e ottenere relativo certificato, fissando un appuntamento a mezzo del numero dell’Ausl 0541 707 290.