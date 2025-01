Addio a Cerbari un’intera vita spesa per il sindacato

"Sin da giovane ha dedicato tutta la sua vita alla CISL, è stato uno dei protagonisti di una stagione sindacale straordinaria tanto difficile quanto irripetibile, costellata da tanta passione e militanza". A dare l’ultimo saluto ad Alberico Cerbari è il segretario generale di Cisl Romagna, Francesco Marinelli. Quella di Cerbari è stata una vita dedicata all’attività sindacale. Tant’è che anche giunto all’età della pensione non lasciò la Cisl, ma continuò ad impegnarsi nella categoria dei pensionati dove ha ricoperto l’incarico di segretario organizzativo ed amministrativo prima a livello territoriale, dal 1993 al 1997 in segreteria e poi come segretario generale fino al 2001, e in seguito al regionale fino al 2013, quando è stato tra i creatori dell’Anteas servizi Emilia Romagna, per favorire l’inclusione dei pensionati, organizzando gite viaggi e tante altre attività. Cerbari era nato a Sant’Agata Feltria, trasferitosi a Milano per lavorare a soli 19 anni come metalmeccanico all’Alfa Romeo. Dal 1963 diventò operatore sindacale a tempo pieno. "La Cisl - riprende Marinelli - è e sarà sempre grata ad Alberico per tutto l’impegno e la passione che ha messo nella sua attività sindacale sul territorio di Rimini ma anche a livello regionale. Ha lasciato a tutti noi una testimonianza bellissima del suo operato".