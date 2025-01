Addio a Matteo Gori, il decano dei bagnini

Addio a Matteo Gori, da tutti conosciuto come Teo, storico bagnino del Kokobay Beach di Bellaria Igea Marina. Si è spento all’età di 69 anni, portato via da una malattia che l’ha colpito quest’estate.

Con lui se ne va un simbolo, un faro di quella Riviera che ha saputo trasformare il turismo balneare in una vocazione e un’arte. Teo era amato da tutti. I social traboccano di messaggi che lo ricordano con affetto e commozione: "Un secondo zio per tanti di noi che abbiamo passato l’infanzia sulla sua spiaggia", scrivono amici e conoscenti.

Per i bambini in vacanza, per i turisti abituali, per chi l’ha conosciuto negli ultimi anni, Matteo è stato una figura di riferimento, un uomo che con il suo sorriso sapeva accogliere e far sentire tutti a casa. "Teo era una persona esemplare. Un grande eroe della spiaggia, del turismo, dei bagnini. Un riferimento per tutta la comunità di Igea Marina – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – La sua passione per il mare e il suo ruolo da bagnino coinvolgeva anche gli altri. Ha dato tanto alla città, rappresentando quella generazione che ha contribuito a sviluppare il settore del turismo balneare con dedizione e professionalità. È un altro simbolo che se ne va, lasciando un grande vuoto e un’eredità preziosa per le nuove generazioni".

Anche il presidente della cooperativa bagnini, Paolo Rinaldini, lo ricorda: "Matteo era un bagnino storico ma anche una persona cordiale, gentile, educata. Ho un bel ricordo di lui. Una perdita così lascia un segno indelebile in tutta la comunità". Parole di stima e affetto sono arrivate anche da don Marco Foschi: "Quando giravo in bicicletta passavo spesso per il suo bagno. Era una persona molto cordiale, molto aperta e di animo buono. Una bella figura".

Ieri pomeriggio, nella chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Igea Marina si è svolto il funerale. Tantissime persone si sono riunite per dargli l’addio. Il suo sorriso, la sua gentilezza e il suo spirito ospitale resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Aldo Di Tommaso