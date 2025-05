Addio auto, meglio salire in treno. Boom di prenotazioni negli hotel

A Riccione si arriva in treno. Il progetto che vede Federalberghi, Trenitalia e Comune collaborare da anni, continua a crescere. Anzi sta letteralmente esplodendo. Tant’è che dai 32 hotel che facevano parte del progetto ‘Riccione in treno’, quest’anno si è passati a 41 con un aumento del 28% in un solo anno. Questo perché il treno come mezzo di arrivo in città è sempre più gettonato. Niente file in autostrada, nessun problema di parcheggio, e molto più relax, per di più se si soggiorna in un albergo aderente al progetto ecco che il biglietto viene rimborsato e si possono sfruttare altri benefit quali l’imposta di soggiorno ridotta a zero e uno sconto del 50% per entrare alla mostra ‘Mare Magnum’ a Villa Mussolini. Ma c’è un altro dato che dà la misura di quanto il treno sia ormai un mezzo di trasporto entrate nel dizionario turistico riccionese. Stando ai dati in possesso di Federalberghi, in questo periodo, non certo di alta stagione, le richieste di prenotazioni quotidiane si aggirano tra le 50 e le 60.

Siamo a metà maggio e solo tra un mese fermeranno i nuovi treni ad alta velocità di Trenitalia, le Frecce, alla stazione di Riccione. Oltre alle 4 fermate annuali se ne aggiungeranno altre 8 giornaliere. Un numero che aumenterà nei fine settimana con altri convogli in fermata a Riccione. Intanto le prenotazioni per viaggi e soggiorni crescono. I bacini di utenza principali restano quello di Milano, la zona del Piemonte con Torino, e molto buono si sta rivelando il riscontro con il collegamento per Bolzano e l’Alto Adige. Non sorprende che gli albergatori riccionesi si stiano muovendo per promuovere il treno con Monaco. Anche se non fa parte del progetto Riccione in Treno, sta portando presenze importanti per la città, e anche in questo caso gli hotel stanno offrendo rimborso dei biglietti o altri benefit alla clientela. Ma si può sempre fare meglio ed è per questo che Federalberghi assieme al Comune e Trenitalia, riparte con il progetto Travel Blogger Experience. Saranno appunto i travel blogger a promuovere la vacanza a Riccione sui propri canali social, da Istagram a Tik Tok. Viaggiatori che richiameranno un pubblico giovane votato a nuove esperienze. Cinque travel blogger e influencer racconteranno i propri viaggi in treno partendo dalle varie destinazioni e arrivando a Riccione, documentando non solo il viaggio, ma anche la città con quanto ha da offrire per un pubblico trasversale, dalle famiglie ai giovani. Il primo viaggio parte oggi.

Andrea Oliva