"Ai giovani spesso manca la passione"

"Trovare personale giovane oggi è davvero complicato". Davide Ancora è il titolare, assieme alla moglie Marilena Convertino, di Idroclima srl. Marito e moglie sono arrivati a Rimini da Brindisi nel 1994 e si sono ‘inventati’ un mestiere. "Ci siamo affacciati in un settore che non conoscevamo. Non sapevamo cosa sarebbe potuto accadere, era un punto interrogativo, ma è stato un percorso appassionante e il risultato ci ha dato ragione". Oggi Idroclima è un’impresa con 45 dipendenti e tre sedi tra quella di Rimini, di Ancona e in Umbria. In azienda, come accadeva un tempo, si arriva e si impara un mestiere. Ma non si pensi che l’innovazione non è arrivata in Idroclima. È l’esatto contrario, il mestiere si è trasformato adattandosi ai nuovi livelli informatici e alle normative che nel tempo hanno contraddistinto il lavoro. Ma c’è una cosa che non è cambiata: la formazione si fa come un tempo. "Noi facciamo così – riprende il titolare – e formiamo noi i giovani che arrivano qui".

Quanto è difficile trovare manodopera?

"Da zero a dieci direi dieci. È complicato trovare giovani che abbiano voglia di imparare, magari di perdere un’ora in più un giorno per capire qualcosa di nuovo. È la voglia di fare questo percorso che è difficile da trovare. Per la mia generazione era quasi normale impegnarsi per imparare un mestiere, e questo ti portava anche a fare sacrifici".

Problema di stipendi?

"No, non è questo a frenare i giovani. In passato ci si appassionava a un lavoro e questo comportava anche un impegno in termini di energie e tempo. Oggi si vede il lavoro come un modo per sostenere le passioni al di fuori dell’attività lavorativa. I giovani guardano al tempo libero e alla libertà di utilizzarlo, non vedono il lavoro come una passione".

Tuttavia i vostri dipendenti sono giovani e li avete formati una volta usciti dalle superiori.

"Si, e diversi sono in azienda da parecchi anni. È bello vedere quando arrivano a una stabilità, si comprano una casa o costruiscono una famiglia. In fondo la nostra azienda è una grande famiglia e facciamo anche le vacanze tutti insieme".

E da buona famiglia ora Davide e Marilena potrebbero passare il testimone ai figli Gioele e Mattia che dopo il diploma hanno iniziato a imparare il mestiere in azienda.

a. ol.