Allo Space di Riccione 8mila ballano con Luciano

Una notte da sogno allo Space di Riccione. Alla fine sono state 8mila le persone che hanno potuto ballare e divertirsi insieme a Luciano, tra i più famosi deejay al mondo, protagonista della serata offerta sabato dalla nuova discoteca sulle colline riccionesi, inaugurata all’inizio di giugno. L’evento era a ingresso gratuito, oltre 15mila persone si erano prenotate on line per partecipare alla serata, ma i posti disponibili erano quasi la metà: alla fine sono entrati quelli che si sono presentati prima al locale.

Ad aprire la serata ci ha pensato lo show di Tania Vulcano, da decenni protagonista delle notti di Ibiza. Poi, a mezzanotte, in console è arrivato Luciano, deejay e produttore di fama mondiale, con un’esibizione che ha riportato il pubblico di Riccione ai fasti di Vagabundos, il party da lui stesso creato e che ha imperversato a Ibiza per molti anni. Un’esibizione che è stata un viaggio tra i suoi più grandi successi e ha fatto ballare il pubblico fino alle 4. "Quando alle prime luci del giorno la musica si è fermata – dicono dallo Space – ci abbiamo messo un po’ a ricordarci che siamo in Italia, dove evidentemente è possibile realizzare progetti di questo genere. Nessuno può dire se questa formula potrà durare, ma è evidente è che si tratta di qualcosa di nuovo che si è affacciato a Riccione. E che fa bene a tutti". Un’altra serata da mettere in bacheca per lo Space, che è stato uno dei locali che hanno fatto la storia a Ibiza e che ora è ripartito da Riccione, dove vuole scrivere nuove e importanti pagine del mondo della notte. L’inaugurazione della discoteca è avvenuta il 2 giugno, un anno dopo l’annuncio che lo Space avrebbe aperto a Riccione. "Quando abbiamo annunciato la nascita del locale, sembrava solo una suggestione. Oggi è una realtà che impreziosisce il movimento del clubbing italiano".