Alluvioni, i rimedi per Sant’Ermete

Sant’Ermete presto sarà messa in sicurezza contro rischi di dissesti e problemi idrogeologici. Mercoledì alle 21 il Consorzio di Bonifica terrà un incontro alla scuola dell’infanzia Biancaneve, per presentare la mappa dei lavori nella frazione di Santarcangelo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Sacchetti e della vicesindaca Mussoni, i tecnici del Consorzio illustreranno ai residenti due diversi interventi di messa in sicurezza idraulica per un investimento totale che supera i tre milioni di euro, in parte finanziato dalla Regione. Il primo riguarderà la manutenzione e la realizzazione di fossi di regimazione delle acque finalizzati a una migliore gestione dei flussi. Il secondo intervento prevede invece la realizzazione di una vasca di laminazione alla confluenza tra rio Mavone e rio Caldiero. Entrambe le infrastrutture avranno un ruolo strategico nella gestione delle acque piovane, in particolare durante gli eventi atmosferici più estremi.