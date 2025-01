Altri 14 taxi in arrivo in città: ecco il bando

Taxi, avanti c’è posto. Dopo il lungo iter per arrivare a formulare un bando che offra la possibilità di aumentare il numero dei taxi presenti in città, si è arrivati alla stretta finale. E stato pubblicato il bando per il rilascio a titolo oneroso di 14 licenze per effettuare il servizio nel bacino riminese. Le 14 nuove licenze rappresentano il massimo consentito dalle norme che prevedono incrementi fino al 20% di quelle attuali (sono 72). Nel bando, 5 licenze saranno riservate al trasporto di persone con disabilità motoria, e avranno un costo inferiore alle altre, compensando così i maggiori costi per adattare i veicoli. I nuovi taxi dovranno anche essere ‘verdi’, per questo è previsto che le emissioni dei veicoli siano limitate.

Il termine ultimo per presentare le domande è stato fissato al 28 febbraio. A marzo dovranno partire le prove scritte e a seguire i colloqui per definire la graduatoria. "Nel giro di pochi mesi confidiamo di poter mettere su strada questi 14 mezzi, per integrare la flotta oggi attiva in città – si augura l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – Potenzieremo in questo modo un servizio di trasporto a basso impatto ambientale e indispensabile per una realtà di elevata attrattività come la nostra".